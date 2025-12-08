Форма поиска по сайту

02:56

Политика

Трамп сообщил о своем разочаровании в Зеленском

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем фактом, что лидер Украины Владимир Зеленский все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Об этом Трамп сообщил во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома указал, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением Вашингтона. Американские власти продолжают пытаться добиться урегулирования конфликта, подчеркнул Трамп. Он отметил, что США ведут переговоры с украинскими лидерами, включая Зеленского.

"Мы говорим с президентом (России Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, и мы говорим с украинскими лидерами, включая Зеленского", – заявил Трамп.

Он не уточнил, кого имел в виду под другими украинскими лидерами, помимо Зеленского.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США ведут стыковку трудных положений, которые должны определить форму и судьбу будущего документа по Украине.

Между тем сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины и прекратить поддержку этой страны. Лидер США также может вовсе отказаться от активной роли Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

