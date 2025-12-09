09 декабря, 23:09Транспорт
Ограничения в аэропорту Шереметьево сняты
Фото: телеграм-канал "Шереметьево"
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
За время действия ограничетельных мер на запасные аэродромы было отправлено 24 рейса и еще 19 рейсов отменено, уточнила пресс-служба воздушной гавани.
Меры безопасности были введены в Шереметьево на фоне атаки БПЛА на Москву и область. Силы ПВО сбили последний из четырех дронов около 20:13 во вторник, 9 декабря. Как сообщил Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона работали экстренные службы.