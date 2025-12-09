"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" перенесет время вылетов и отменит некоторые рейсы в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Пассажирам предложат вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на рейсы, которые будут выполнены в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Представители перевозчика указали, что контакт-центр "Аэрофлота" работает в усиленном режиме, представители компании контактируют с людьми на местах.

Ограничения на прием и вылет самолетов ввели в авиагавани 9 декабря на фоне сигнала "Ковер". Спустя несколько часов они были сняты. За это время несколько лайнеров перенаправили на запасные аэродромы.

Позднее стало известно, что на подлете к столице были уничтожены три вражеских беспилотника. На месте падения обломков работают экстренные службы, уточнил Сергей Собянин.