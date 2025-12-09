Ограничения введены в периметре воздушного пространства Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В периметре воздушного пространства Шереметьево введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Данное решение было принято на фоне действующего сигнала "Ковер", уточнили в аэровокзале, предупредив об увеличении времени обслуживания пассажиров.

Аналогичные ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов, затронули столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский в ночь на 8 декабря.

Ближе к утру они были отменены в первой авиагавани. В свою очередь, две последние объявили о возобновлении штатной работы спустя еще около часа.