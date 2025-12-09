09 декабря, 14:43Транспорт
Ограничения введены в периметре воздушного пространства Шереметьево
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
В периметре воздушного пространства Шереметьево введены временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Данное решение было принято на фоне действующего сигнала "Ковер", уточнили в аэровокзале, предупредив об увеличении времени обслуживания пассажиров.
Аналогичные ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов, затронули столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский в ночь на 8 декабря.
Ближе к утру они были отменены в первой авиагавани. В свою очередь, две последние объявили о возобновлении штатной работы спустя еще около часа.