Аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко.

В настоящее время аналогичные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани по-прежнему не принимают и не отправляют самолеты.

