Аэропорт Внуково возобновил работу
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко.
В настоящее время аналогичные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе авиагавани по-прежнему не принимают и не отправляют самолеты.
Ранее сообщалось, что в терминале С Шереметьево появятся 16 стоек самостоятельной регистрации пассажиров и багажа в 2026 году. Эти киоски единственные в стране, они позволяют пассажирам самостоятельно зарегистрироваться на рейс, зарегистрировать багаж, а также распечатать билет.
