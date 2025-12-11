Деловой комплекс высотой 42 этажа возведут на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Градостроительный комплекс Москвы"

Общественно-деловой комплекс общей площадью 107,2 тысячи квадратных метров и высотой 42 этажа построят в Хорошёве-Мнёвниках, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание возведут по адресу 1-й Силикатный проезд, владение 13/1. Комплекс будет выполнен в виде прямоугольной башни, сформированной из двух панелей с плавными округлыми линиями.

"Четырехэтажный стилобат выделит входную зону, в которой появятся двусветное лобби, стойка администрации, фудкорт для сотрудников бизнес-центра и служебные помещения", – рассказал Ефимов.

С пятого по 42-й этаж в башне предусмотрят офисы разных форматов.

Проект включает трехэтажный наземный паркинг и пятиуровневую подземную стоянку на 381 машину. На кровле 4-го и 41-го этажей появятся открытые террасы.

"Прилегающую территорию комплексно благоустроят: высадят деревья в кадках, клумбы, установят светильники и скамейки", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский

По его словам, рядом с комплексом сделают место для досуга. В общественной зоне на площадке из натурального камня разместят арт-объект высотой четыре метра – композицию из переплетающихся металлических колец, созданную по индивидуальному проекту.

Здание оснастят тремя лифтовыми группами, включающими 22 скоростных лифта. Два из них обеспечат связь с автостоянкой, а три будут предназначены для пожарных подразделений.

Ранее стало известно, что в районе Аэропорт построят жилой комплекс на 255 квартир с амфитеатром во дворе. Проект включает 7 пятиэтажных корпусов и 2 здания высотой 13 и 22 этажа. Площадь жилья – около 14,9 тысячи квадратных метров.