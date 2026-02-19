Форма поиска по сайту

19 февраля, 15:02

Политика

Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России по Украине

Фото: ТАСС/AP/Michael Probst

Глава евродипломатии Кая Каллас направила странам Евросоюза документ с перечнем требований к России по Украине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что в документе содержатся ранее озвученные требования, включая сокращение российской армии, вывод войск "из соседних стран", а также выплату репараций. Кроме того, подчеркивается, что без участия ЕС в переговорном процессе и учета его интересов урегулирование невозможно.

В последние месяцы Каллас выступает за более жесткую линию в отношении Москвы и расширение поддержки Киева. Одновременно в ЕС усилилась дискуссия о роли объединения в возможных переговорах на фоне контактов и инициатив, обсуждаемых без прямого участия Брюсселя.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешить конфликт на Украине, основываясь на "лукавой линии" Европы с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности, нельзя. Министр уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский и ЕС пытаются сбить с толку американских переговорщиков.

