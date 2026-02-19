В Москве согласована архитектурная концепция Дворца бильярда в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве одобрена архитектурная концепция Дворца бильярда в Мнёвниковской пойме. Здание возведут рядом с Тереховским прудом, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, в Мнёвниковской пойме создается современный район с разнообразной инфраструктурой.

"Благодаря строительству новых объектов за счет города и инвесторов эта территория приобретает узнаваемый архитектурный облик. Так, помимо жилых кварталов, набережных и транспортных сооружений, здесь формируется крупный спортивный кластер, где каждый объект уникален", – сказал Ефимов.

Он напомнил, что в 2025 году был открыт ледовый дворец, особенностью которого стал навес в форме острия конька. Также продолжается строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина, планируется возвести теннисный центр и спортивный тренировочный центр ЦСКА.

"Масштабным проектом, который появится рядом с ними, станет Дворец бильярда – по форме он будет напоминать бильярдный стол. Планируется, что его площадь составит 9,8 тысячи квадратных метров", – добавил заммэра.

Рядом со зданием будут располагаться конноспортивный и многофункциональный комплексы, жилой комплекс "Остров" и другие объекты недвижимости. Их общая площадь составит 1,8 миллиона "квадратов".

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что комплекс получит плавную форму и лаконичное фасадное решение. Окна сделают в виде иллюминаторов или лунок, а подсветку выполнят в формате контражурного освещения.

Кроме того, на крыше разместят инженерные системы. Их не будет видно с улицы за счет того, что фасад "заворачивается" выше уровня кровли.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что для этих целей выделен участок площадью 2,37 гектара.

"Договор аренды заключен на три года – это максимальный срок реализации проекта. В новом комплексе разместят столы для русского бильярда, пула, снукера и китайской восьмерки", – сказала Соловьева.

Рядом с будущим спортобъектом находится станция метро "Терехово" Большой кольцевой линии. Для удобства москвичей будет построен мост, который соединит восточную часть поймы и парк "Фили".

Ранее Сергей Собянин объявил об открытии сразу четырех спортивных комплексов после реконструкции. В частности, в Красносельском районе модернизация коснулась спорткомплекса "Коралл". Теперь спортсмены могут воспользоваться двумя плавательными бассейнами.

Власти столицы запланировали возвести еще 47 новых сооружений. В их число войдут спорткомплексы, расположенные в жилых районах и предназначенные для местного населения.