Более 60% россиян заявили, что важность дела выше зарплаты

Более 60% россиян назвали важность дела выше зарплаты, заявил директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу".

По его словам, важно, что большая часть жителей России причисляет себя к тем, кто, "прежде всего, болеет за дело", а потом уже работает и "выполняет какие-то обязанности ради зарплаты".

"Мы моделировали ситуацию, описывали, вы к кому себя относите, к тем людям, которые болеют за дело, для которых подчас результат, дело важнее зарплаты, либо, наоборот, для вас приоритетна зарплата, а все остальное вторично. Мы получили очень интересные данные", – рассказал Мамонов.

В результате 61% опрошенных указали, что готовы переживать и болеть за результат, даже если это не всегда конвертируется в деньги и не связано с соответствующим уровнем дохода.

Помимо этого, респонденты оценили свое окружение – около 40% отметили, что их окружают люди, которым близка идея служения. Такое же количество опрошенных указали, что зарплата для них важнее. Еще 12% отметили, что для их окружения в равной степени важны и деньги, и дело.

Опрос был проведен в феврале 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в России за первые 11 месяцев 2025 года увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув 96 772 рублей. Самые высокие и быстро растущие доходы традиционно фиксируются в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, банковская сфера и строительство. Также активный рост продолжается и в производстве табачных изделий, химикатов, электроники и металлургии.

