Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:55

В мире
Главная / Новости /

Mirror: молодожены в США потеряли 30 тыс долларов из-за неявки половины гостей на свадьбу

Пара в США потеряла 30 тысяч долларов из-за неявки половины гостей на свадьбу

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Молодожены в США лишились 30 тысяч долларов после того, как более половины приглашенных не пришли на их свадьбу, сообщает издание Mirror.

Историей поделилась невеста Грей Нарваэс-Драгион из Айовы. Пара получила 88 подтверждений, но в итоге на церемонию явились меньше 40 человек. Из-за низкой явки пришлось отменить фейерверк с бенгальскими огнями, ужин и развлекательную программу.

Готовились и персональные подарки: магниты, мыло ручной работы, декоративные банки – все это осталось невостребованным. Невеста призналась, что ситуация ударила не только по бюджету, но и по эмоциям.

История стала вирусной в соцсетях. Пользователи поддержали пару: кто-то предложил выкупить оставшиеся сувениры, чтобы частично компенсировать расходы, а другие напомнили, что главное – сам день, а не количество гостей.

Ранее в американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу в 70-ю годовщину их брака. Пара познакомилась в 1950-х на катке, а поженилась, когда им было 21 год и 20 лет. При этом они решили просто расписаться, не устраивая никакой церемонии.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика