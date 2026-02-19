Mirror: молодожены в США потеряли 30 тыс долларов из-за неявки половины гостей на свадьбу

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Молодожены в США лишились 30 тысяч долларов после того, как более половины приглашенных не пришли на их свадьбу, сообщает издание Mirror.

Историей поделилась невеста Грей Нарваэс-Драгион из Айовы. Пара получила 88 подтверждений, но в итоге на церемонию явились меньше 40 человек. Из-за низкой явки пришлось отменить фейерверк с бенгальскими огнями, ужин и развлекательную программу.

Готовились и персональные подарки: магниты, мыло ручной работы, декоративные банки – все это осталось невостребованным. Невеста призналась, что ситуация ударила не только по бюджету, но и по эмоциям.

История стала вирусной в соцсетях. Пользователи поддержали пару: кто-то предложил выкупить оставшиеся сувениры, чтобы частично компенсировать расходы, а другие напомнили, что главное – сам день, а не количество гостей.

Ранее в американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу в 70-ю годовщину их брака. Пара познакомилась в 1950-х на катке, а поженилась, когда им было 21 год и 20 лет. При этом они решили просто расписаться, не устраивая никакой церемонии.