13 января, 17:12

В мире
Daily Mail: в Великобритании пара отменила свадьбу ради лечения собаки

Фото: depositphotos/Shebeko

В Великобритании 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт отменили свадьбу ради лечения своего лабрадора по кличке Гас, пишет Daily Mail.

Пара планировала пожениться 23 мая. Они уже оплатили площадку, костюмы и услуги визажиста, а также приобрели свадебное платье и кольца.

Однако за несколько недель до церемонии пес пары стал хромать на левую заднюю лапу. В результате компьютерная томография выявила крупную опухоль между почками животного. Ветеринары диагностировали саркому мягких тканей, которая не подлежит хирургическому удалению.

Собаке назначили курс лучевой терапии стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов, а также ежемесячные инъекции и другие процедуры общей стоимостью 1,2 тысячи фунтов (1,3 миллиона и 130 тысяч рублей соответственно). Ветеринарная страховка покроет лишь 10 тысяч фунтов в год, тогда как общая сумма лечения составит не менее 20 тысяч.

Ранее столичные ветеринары спасли кокер-спаниеля по кличке Вольт, проглотившего швейную иглу. Хозяева заметили, что собака не может сходить в туалет из-за некоего дискомфорта. При осмотре выяснилось, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка.

Снимок показал, что за ниткой тянулась и игла, которая застряла в прямой кишке. Проглоченная игла беспрепятственно миновала весь желудочно-кишечный тракт собаки и застряла уже в конце.

