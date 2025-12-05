Столичные ветеринары спасли кокер-спаниеля, проглотившего швейную иглу

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты ветклиники Коптево помогли кокер-спаниелю по кличке Вольт, проглотившему швейную иглу. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, хозяева заметили, что собака не может сходить в туалет из-за некоего дискомфорта.



"При осмотре терапевт Анна Кубатина заметила, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка. Пациента срочно отправили на рентген", – рассказали в пресс-службе.



Снимок показал, что за ниткой тянулась и игла, которая застряла в прямой кишке. Ветврачи отметили, что случай уникальный: проглоченная игла беспрепятственно миновала весь жедудочно-кишечный тракт собаки и застряла уже в конце.



Далее Вольт попал к хирургу Евгению Бахтину и анестезиологу Светлане Дорожкиной, которые благополучно извлекли иглу, после чего Вольта отправили домой.

