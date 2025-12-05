Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 08:10

Общество

Столичные ветеринары спасли кокер-спаниеля, проглотившего швейную иглу

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты ветклиники Коптево помогли кокер-спаниелю по кличке Вольт, проглотившему швейную иглу. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, хозяева заметили, что собака не может сходить в туалет из-за некоего дискомфорта.

"При осмотре терапевт Анна Кубатина заметила, что из заднего прохода Вольта торчит швейная нитка. Пациента срочно отправили на рентген", – рассказали в пресс-службе.

Снимок показал, что за ниткой тянулась и игла, которая застряла в прямой кишке. Ветврачи отметили, что случай уникальный: проглоченная игла беспрепятственно миновала весь жедудочно-кишечный тракт собаки и застряла уже в конце.

Далее Вольт попал к хирургу Евгению Бахтину и анестезиологу Светлане Дорожкиной, которые благополучно извлекли иглу, после чего Вольта отправили домой.

Ранее специалисты Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота со множественными пулевыми ранениями. У него был пробит кишечник в 24 местах, в двух местах – селезенка, кроме того, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра.

Читайте также


животныеобществоэксклюзив

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика