28 ноября, 08:00

Общество

Московские ветврачи спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота со множественными пулевыми ранениями. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

При поступлении владельцы 5-летнего кота Тимофея сообщили, что питомец пострадал во время прогулки в частном секторе.

"У него был пробит кишечник в 24 местах, в двух местах – селезенка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра", – отметили в ведомстве.

Хирург Евгений Цыбин немедленно приступил к операции: в итоге он работал с Тимофеем более трех часов и спас почти безнадежного пациента.

"Под конец операции и кот, и я выглядели одинаково... Не скрою, горжусь собой на 100%, но еще больше котом," – рассказал ветврач.

Тимофей благополучно перенес сложную операцию и вскоре пошел на поправку. На сегодняшний день его здоровье уже вне опасности: он завершил курс лечения и многочисленные раны полностью зажили.

Ранее столичные специалисты спасли 2-килограммовую чихуахуа, на которую упала 20-литровая бутылка воды. Пациентка по кличке Бусинка попала к ветеринарам в очень тяжелом состоянии. У животного диагностировали черепно-мозговую травму, отек мозга, компрессионный перелом позвоночника, вывих шейного позвонка, контузию и некардиогенный отек легких, а также повреждения внутренних органов с гематомами.

животныеобществоэксклюзив

