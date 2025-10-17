Столичные ветеринары провели собаке операцию по удалению 28 зубов

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Врачи Зеленоградской ветклиники провели сложную операцию девятилетней собаке, удалив ей 28 зубов почти за два часа. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, в клинику обратились владельцы собаки-метиса Пенелопы с жалобами на подозрение болезненности зубов: собака медленно ела, вздрагивала, а также у нее присутствовал неприятный запах изо рта.

"На первичном осмотре подтвердились серьезные и достаточно обширные проблемы: практически все зубы из-за наличия зубного камня были "вытолкнуты" из десен, некоторые были подвижны. Из-за оголения корней зубов развился пародонтоз и прикорневое воспаление", – отметили в пресс-службе.

После проведения дооперационного обследования и допуска к наркозу Пенелопе была назначена плановая операция. Из-за того что предполагалось обширное хирургическое вмешательство, было решено собрать бригаду специалистов.

Операцию провели высококвалифицированные хирурги и анестезиолог госветслужбы – Александр Медников, Елена Алешина и Надежда Кузина.



пресс-служба столичной госветслужбы По результатам дентального рентгена подтвердилось поражение практически всех зубов (моляров и премоляров) – периостит и наличие крупных периопекальных абсцессов, что доставляло, несомненно, очень сильную хроническую боль собаке. Операция проходила с применением газовой анестезии и заняла около двух часов. Врачи удалили 28 зубов, были оставлены только клыки и резцы.

По словам экспертов, такое обширное удаление зубов является необходимой мерой при подобных проблемах.

"Достаточно часто пожилым животным приходится удалять большое количество зубов, и, хотя многие владельцы боятся данной операции и переживают, как будет дальше жить их "беззубый" питомец, качество жизни после стоматологических процедур только улучшается. Также нет необходимости перехода на мягкий корм, после реабилитации собаки возвращаются к своему обычному рациону, если питались сухим кормом, и проблем с питанием не возникает", – пояснила Кузина.

Пенелопе потребовался послеоперационный уход в течение двух недель: прием антибиотиков и других препаратов, промывание и обработка ротовой полости. Швы после удаления зубов снимать не нужно, они рассасываются самостоятельно. При этом уже через семь дней Пенелопа вернулась к привычному рациону и обычной жизни.

