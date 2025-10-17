17 октября, 08:00Общество
Столичные ветеринары провели собаке операцию по удалению 28 зубов
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Врачи Зеленоградской ветклиники провели сложную операцию девятилетней собаке, удалив ей 28 зубов почти за два часа. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
По данным ведомства, в клинику обратились владельцы собаки-метиса Пенелопы с жалобами на подозрение болезненности зубов: собака медленно ела, вздрагивала, а также у нее присутствовал неприятный запах изо рта.
"На первичном осмотре подтвердились серьезные и достаточно обширные проблемы: практически все зубы из-за наличия зубного камня были "вытолкнуты" из десен, некоторые были подвижны. Из-за оголения корней зубов развился пародонтоз и прикорневое воспаление", – отметили в пресс-службе.
После проведения дооперационного обследования и допуска к наркозу Пенелопе была назначена плановая операция. Из-за того что предполагалось обширное хирургическое вмешательство, было решено собрать бригаду специалистов.
Операцию провели высококвалифицированные хирурги и анестезиолог госветслужбы – Александр Медников, Елена Алешина и Надежда Кузина.
По словам экспертов, такое обширное удаление зубов является необходимой мерой при подобных проблемах.
"Достаточно часто пожилым животным приходится удалять большое количество зубов, и, хотя многие владельцы боятся данной операции и переживают, как будет дальше жить их "беззубый" питомец, качество жизни после стоматологических процедур только улучшается. Также нет необходимости перехода на мягкий корм, после реабилитации собаки возвращаются к своему обычному рациону, если питались сухим кормом, и проблем с питанием не возникает", – пояснила Кузина.
Пенелопе потребовался послеоперационный уход в течение двух недель: прием антибиотиков и других препаратов, промывание и обработка ротовой полости. Швы после удаления зубов снимать не нужно, они рассасываются самостоятельно. При этом уже через семь дней Пенелопа вернулась к привычному рациону и обычной жизни.
