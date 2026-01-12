Эксперт Петров: мойка автомобиля зимой важна, так как авто подвергается воздействию соли

Фото: 123RF.com/asphoto777

Мойка автомобиля зимой необходима, поскольку в этот период года машина постоянно подвергается воздействию грязи, соли и реагентов, предупредил эксперт Александр Петров в эфире радио Sputnik.

По его словам, некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что мыть авто в холодное время года необязательно, однако химические вещества при любых взаимодействиях действуют как абразив. Это может привести к необходимости полировки уже весной.

"Мойка автомобиля зимой должна быть регулярной – не реже одного раза в неделю", – подчеркнул эксперт.

Для данной процедуры Петров рекомендовал выбирать дни с "околоплюсовыми" температурными значениями и избегать ночных заморозков. Если такой возможности нет, можно воспользоваться крытыми мойками.

Также, по его словам, при чистке снега важно начинать с рыхлого слоя, который можно удалить без сильного давления на кузов.

"Для удаления снега лучше выбирать мягкие щетки с ворсом из полипропилена и пластиковые или резиновые скребки. Если использовать металлические и алюминиевые варианты, то они гарантированно испортят и лак, и краску. Особенно осторожно следует подойти к очистке хрупких деталей: задние и передние дворники, а также приводы боковых зеркал", – обратил внимание специалист.

В завершение Петров предупредил, что неаккуратная чистка автомобиля может привести к дорогостоящему ремонту.

