Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 20:52

Транспорт
Главная / Новости /

Эксперт Петров: мойка автомобиля зимой важна, так как авто подвергается воздействию соли

Эксперт рассказал о необходимости мойки автомобиля зимой

Фото: 123RF.com/asphoto777

Мойка автомобиля зимой необходима, поскольку в этот период года машина постоянно подвергается воздействию грязи, соли и реагентов, предупредил эксперт Александр Петров в эфире радио Sputnik.

По его словам, некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что мыть авто в холодное время года необязательно, однако химические вещества при любых взаимодействиях действуют как абразив. Это может привести к необходимости полировки уже весной.

"Мойка автомобиля зимой должна быть регулярной – не реже одного раза в неделю", – подчеркнул эксперт.

Для данной процедуры Петров рекомендовал выбирать дни с "околоплюсовыми" температурными значениями и избегать ночных заморозков. Если такой возможности нет, можно воспользоваться крытыми мойками.

Также, по его словам, при чистке снега важно начинать с рыхлого слоя, который можно удалить без сильного давления на кузов.

"Для удаления снега лучше выбирать мягкие щетки с ворсом из полипропилена и пластиковые или резиновые скребки. Если использовать металлические и алюминиевые варианты, то они гарантированно испортят и лак, и краску. Особенно осторожно следует подойти к очистке хрупких деталей: задние и передние дворники, а также приводы боковых зеркал", – обратил внимание специалист.

В завершение Петров предупредил, что неаккуратная чистка автомобиля может привести к дорогостоящему ремонту.

Ранее автовладельцам напомнили о необходимости использовать стеклоомывающую жидкость, которую еще называют незамерзайкой, при резком похолодании. Чтобы отличить ее от подделки, можно заморозить небольшое количество вещества. Правильный товар не кристаллизуется, отметили эксперты.

Читайте также


транспортавто

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика