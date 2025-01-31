Роспотребнадзор обнаружил на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку

Фото: depositphotos/arturnyk1

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило на Wildberries и Ozon опасную для здоровья стеклоомывающую незамерзающую жидкость. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты столичного Роспотребнадзора взяли образцы сразу в нескольких незамерзайках без предупреждения продавцов о проведении проверки. По итогам экспертиз было выявлено, что некоторые товары не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, так как в них содержится более 0,5% метанола при допустимом значении не более 0,05%.

В связи с этим продавцам, которые нарушили санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, выдали предостережения, которые направлены на профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Кроме того, результаты проверки были направлены регионам, где производились не прошедшие проверку товары, а также владельцам агрегаторов Ozon и Wildberries.

В ведомстве напомнили, что использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автомобилем запрещено.

Между тем в Wildberries заявили, что маркетплейс заблокировал карточки товаров со стеклоомывающими жидкостями, которые были представлены Роспотребнадзором. Также интернет-магазин указал, что при выявлении новых подобных карточек маркетплейс будет оперативно их блокировать.

"Наши специалисты проводят регулярный мониторинг онлайн-витрины на предмет наличия на площадке запрещенных товаров и в случае их обнаружения блокирует такие карточки, не допуская их к реализации на платформе", – добавили в Wildberries.

Ранее замглавврача частной клиники Валентина Пигарева предупредила, что при вдыхании незамерзайки у человека может появиться сильная аллергия. Она объяснила, что зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов, спиртов с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей.

Если пары попадают в салон машины, то аллергия может появиться у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у детей, у которых ранее наблюдались аллергические реакции, отметила Пигарева. По словам врача, такие реакции опасны для здоровья человека.

