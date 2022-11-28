В ГД заявили, что легализация незамерзайки на метиловом спирте приведет к жертвам в РФ

Фото: depositphotos/arturnyk1

Легализация незамерзающей жидкости на основе метанола перед Новым годом станет причиной большого количества жертв, считает член Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, в современном мире существует множество качественных заменителей. Хамзаев назвал данную инициативу безответственной, так как метиловый спирт способен убить от 20 до 40 человек.

Депутат подчеркнул, что зависимых от алкоголя людей не остановит даже то вещество, которое делает незамерзайку на вкус горькой.

"Они так говорят, будто водка – это сахарный сироп, сладкая газировка. Это бред. Или их кто-то подставил, лоббизм. Просто, видимо, кто-то красители хочет продать свои для метилового спирта и их использует втемную", – отметил Хамзаев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Уточняется, что выпуск незамерзающей жидкости на основе метанола был запрещен в РФ 2000 году. Решение принял главный санитарный врач в связи тяжелыми последствиями ее употребления в качестве аналога спиртного.

Легализовать выпуск назамерзайки на основе метанола предложил президент Национального автомобильного союза Антон Шарапин. Он считает, что снятие запрета поможет российским производителям метанола и повысит доходы бюджета из-за вывода этого сегмента из тени.

Эксперт объяснил, что из-за ограниченности мощности по перевалке каналы сбыта отечественного метанола практических недоступны. Чтобы не допустить остановки производства, производители продают метанол в Азию по самым низким ценам.





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!