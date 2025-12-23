Автоэксперт Попов: цвет незамерзайки не влияет на ее свойства

От грамотного выбора стеклоомывающей жидкости зависит в том числе безопасность поездки в автомобиле, напомнили эксперты. Как правильно ее выбрать и о каких еще правилах нужно помнить в заморозки, расскажет Москва 24.

Пригодная незамерзайка

Ночь с 22 на 23 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, температура воздуха опустилась до -10,7 градуса.

Кроме того, в столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров, отметила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В связи с изменениями погодных условий водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При резком похолодании в бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость, которую еще называют незамерзайкой. В настоящее время в России легальным является товар на основе изопропилового спирта, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"Однако ее главный недостаток – крайне резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после непродолжительного нахождения в салоне. Это делает такую жидкость некомфортной в использовании", – подчеркнул эксперт.

Также встречаются жидкости на основе метилового спирта (метанола): чаще всего этот компонент применяют в Европе из-за дешевизны и отсутствия запаха. Однако в России такие незамерзайки запрещены из-за токсичности, а на рынок подобный товар попадает нелегально, пояснил Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент НАС Этилового спирта в производстве незамерзайки практически не бывает из-за высокой стоимости, обусловленной государственным регулированием цен на этанол. Использование, например, водки в омывателе было бы крайне дорогим и привлекло бы внимание правоохранительных органов.

Таким образом, потребитель сталкивается с выбором между легальной, но неприятно пахнущей жидкостью на изопропиле (стоимостью примерно от 500 рублей за 5 литров) и нелегальной, но дешевой и без запаха жидкостью на метаноле (около 200 рублей за 5 литров). Правда, состав последней, как правило, не соответствует указанному на этикетке, добавил Шапарин.

"Отличить хорошую незамерзайку от подделки, которая не спасет во время холодов, можно, если заморозить небольшое количество жидкости. Правильный товар не кристаллизуется", – рекомендовал специалист.

Кроме того, независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 развеял некоторые мифы, связанные с незамерзайкой. Например, цвет жидкости не влияет на ее свойства – краситель необходим лишь для предупреждения об опасности вещества.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Также незамерзающие жидкости на основе спиртов можно смешивать между собой и разбавлять водой. Например, концентрированную жидкость с температурой замерзания -70 градусов можно разбавить, чтобы получить большее количество раствора с более высокой температурой замерзания (например, -10 градусов).

В случае если замерзание омывающей системы все-таки произошло, Попов рекомендовал отогреть автомобиль в теплом подземном паркинге, после чего залить качественную жидкость.

Другие лайфхаки

В целом, с наступлением холодов самым важным действием является замена летней резины на зимнюю, отметил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Константин Лигачев.

"Разумеется, большинство водителей это уже сделали, но не исключено, что кто-то, ссылаясь на теплую погоду, отложил замену на последний момент. При околонулевых температурах и возможных переходах через ноль летняя резина теряет сцепление с дорогой, что может привести к неконтролируемому скольжению, особенно на подъемах и спусках. Даже всесезонная резина не всегда обеспечивает достаточную безопасность в зимних условиях", – сказал специалист.





Константин Лигачев автоэксперт Помимо смены шин, необходимо провести полную диагностику автомобиля: проверить уровни всех технических жидкостей (антифриза, тормозной жидкости, масла), чтобы они соответствовали рекомендациям производителя. Недостаток антифриза, например, может привести к перегреву или замерзанию двигателя. Также важно прогревать двигатель перед началом движения – это увеличивает его ресурс и позволяет всем системам выйти на рабочий режим.

По словам эксперта, в зимний период рекомендуется чаще мыть автомобиль.

"Мойку лучше проводить в теплых боксах, после чего тщательно вытирать поверхность и продувать замки сжатым воздухом. Чтобы двери и багажник не примерзали, после мойки стоит открыть их на несколько минут на морозе: таким образом, остатки влаги превратятся в мелкие кристаллики льда, а не в монолитный нарост", – рекомендовал эксперт.

Коме того, не менее важно проверить работу всех систем обогрева – стекол, зеркал, руля и сидений. Особое внимание стоит уделить аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние. Если автомобиль будет долго стоять без движения, лучше отключать батарею от сети, чтобы избежать полной разрядки на морозе, добавил Лигачев.