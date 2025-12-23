Форма поиска по сайту

23 декабря, 13:24

Транспорт
Эксперт Шапарин: хорошая незамерзайка не кристаллизуется

Эксперт рассказал, как отличить хорошую незамерзайку от подделки

Фото: depositphotos/shiningblack

Отличить хорошую стеклоомывающую незамерзающую жидкость от подделки можно, если заморозить ее небольшое количество. Правильный товар не кристаллизуется, рассказал Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

"В настоящее время в России легально продается незамерзающая жидкость для стекол на основе изопропилового спирта. Однако ее главный недостаток – крайне резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после непродолжительного нахождения в салоне. Это делает такую жидкость некомфортной в использовании", – отметил эксперт.

Он пояснил, что метиловый спирт (метанол), который применяется в Европе из-за дешевизны и отсутствия запаха, в России запрещен для использования в незамерзайках в связи с токсичностью.

Оборот метанола регулируется законом, но, несмотря на это, на рынке есть нелегальные жидкости на его основе, поскольку контроль за составом со стороны надзорных органов иногда отсутствует, добавил Шапарин. При этом для потребителя такая незамерзайка не представляет непосредственной токсической угрозы через испарения, уточнил он.

"Этилового спирта в производстве незамерзайки практически не бывает из-за высокой стоимости, обусловленной государственным регулированием цен на этанол. Использование, например, водки в омывателе было бы крайне дорогим и привлекло бы внимание правоохранительных органов", – подчеркнул вице-президент НАС.

В результате, продолжил он, человек сталкивается с выбором между легальной, но неприятно пахнущей жидкостью на изопропиле (от 500 рублей за 5 литров), и нелегальной, но дешевой и без запаха незамерзайкой на метаноле (около 200 рублей за 5 литров). Состав последней, как правило, не соответствует указанному на этикетке, заключил Шапарин.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора выявило на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку. Специалисты взяли образцы сразу нескольких жидкостей. По итогам проведения экспертиз выяснилось, что в некоторых товарах содержалось более 0,5% метанола при допустимом значении не более 0,05%. После этого продавцам выдали соответствующие предостережения.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать незамерзайку

транспортавтоэксклюзив

