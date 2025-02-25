"Известия": в РФ хотят запретить производство и продажу чистого метанола

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В России планируют запретить производство и продажу метанола в чистом виде, то есть без изменения цвета, запаха или вкуса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине.

Как указано в материале, правительство одобрило проект поправок, предложенный Минпромторгом РФ.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, законопроект разработан для защиты здоровья, прав и законных интересов россиян, а также обеспечения безопасности производства и оборота метанола. На данный момент в стране нет единого комплексного регулирования оборота технического спирта, уточнил он.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора нашло на маркетплейсах опасную для здоровья стеклоомывающую незамерзающую жидкость. Проведенные экспертизы выявили, что некоторые жидкости не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, поскольку в них содержится свыше 0,5% метанола при допустимом значении не более 0,05%. Продавцам этих товаров выдали предостережения.