В Совфеде предложили добавлять в метанол вызывающий рвоту денатурат

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В Совете Федерации предложили денатурировать метанол. Речь идет о нескольких вариантах: изменение цвета, запаха или вкуса метанола. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Он напомнил, что метанол является смертельно опасным для человека и относится к ядам. Если бы он имел некий цветовой пигмент, или неприятный запах, или вызывал рвотных рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений, считает Рябухин.

По его словам, большая часть производимого в России метанола (около 70% всего объема) идет на экспорт. В связи с этим важно, чтобы зарубежные покупатели не отказались от российской продукции из-за денатурации.

Помимо этого, она не должна помешать химической промышленности, которая применяет метанол для изготовления красок, лаков и прочего. По этим причинам исключаются окрашивание метанола и придание ему неприятного запаха, добавил Рябухин.

Вместе с тем в Совфеде не возражают против добавки, которая бы вызывала рвотный рефлекс и тем самым мешала бы выпить метанол.

В Минпромторге отметили, что подобную инициативу необходимо тщательно изучить с точки зрения последствий для производственного процесса. В частности, следует понять, как это может отразиться на качестве готовой продукции и оборудовании, на котором обрабатывают метанол.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в РФ увеличилось до 106, включая пятерых детей.

О первых случаях массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер сидр" стало известно 5 июня. Они были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены предпринимателю из Самары, он являлся владельцем производства напитка марки "Мистер сидр".

Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек