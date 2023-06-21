Минфин одобрил инициативу о минимальных розничных ценах на пиво и сидр

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Минфин РФ поддержал идею ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Подобную инициативу Минфину и Росалкогольрегулированию порекомендовал комитет Госдумы по экономической политике. Помимо введения МРЦ на пиво и прочие пивные напитки, предполагается создание реестра дистрибьютеров подобной продукции.

В Минфине отметили, что введение минимальных розничных цен является эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. В ведомстве выступили за проработку этой инициативы.

Кроме того, в министерстве также выступили за госрегулирование производства и оборота метанола, а также метанолсодержащих жидкостей, которое будет включать введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и продаже и порядка утилизации продукции, которая оказалась в незаконном обороте.

В Минфине также считают, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта во время производства алкоголя. Помимо этого, в министерстве предложили отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует отказаться от бумажных специальных марок на никотинсодержащей продукции и перейти на цифровую маркировку.

До этого стало известно, что в России могут ввести таможенную пошлину на вейпы и айкосы. С инициативой выступила Счетная палата РФ.

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