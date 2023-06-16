Врач рассказал, почему в жару смертельно опасно пить алкоголь

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Употребление алкоголя в жару обезвоживает организм и может спровоцировать инфаркт и инсульт. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.

"В жару у человека и так увеличивается риск обезвоживания, потому что организм быстро теряет жидкость. Алкоголь может это обезвоживание усугубить", – объясняет эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если человек обезвожен, то и токсический эффект алкоголя нарастает. Поэтому гораздо больше шансов получить тепловой удар и все связанные с обезвоживанием проблемы, например гипертонический криз. Если кровь сгустится, шанс тромбообразования гораздо выше и может быть инфаркт, инсульт.

В жаркую погоду лучше всего пить обычную воду. "Нужно ориентироваться на потребности организма. Он сам даст вам сигнал, когда нужно восполнить жидкость", – заключил Хухрев.

Ранее россиянам рассказали, что в пиве присутствуют витамины и антиоксиданты, однако для здоровья от напитка все равно гораздо больше вреда, чем пользы. Дело в том, что алкоголь нарушает усвоение питательных веществ и может вызывать их дефицит. Кроме того, в пенном имеются фитоэстрогены, которые способны менять у мужчин гормональный фон.

