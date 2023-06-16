12:12Общество
Врач рассказал, почему в жару смертельно опасно пить алкоголь
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Употребление алкоголя в жару обезвоживает организм и может спровоцировать инфаркт и инсульт. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев.
"В жару у человека и так увеличивается риск обезвоживания, потому что организм быстро теряет жидкость. Алкоголь может это обезвоживание усугубить", – объясняет эксперт.
В жаркую погоду лучше всего пить обычную воду. "Нужно ориентироваться на потребности организма. Он сам даст вам сигнал, когда нужно восполнить жидкость", – заключил Хухрев.
Ранее россиянам рассказали, что в пиве присутствуют витамины и антиоксиданты, однако для здоровья от напитка все равно гораздо больше вреда, чем пользы. Дело в том, что алкоголь нарушает усвоение питательных веществ и может вызывать их дефицит. Кроме того, в пенном имеются фитоэстрогены, которые способны менять у мужчин гормональный фон.
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