Врач рассказал, кому запрещено пить квас

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Магазинный квас не рекомендуется употреблять при сахарном диабете и заболеваниях желудка. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, купленный в магазине квас может содержать очень много сахара и сильно повышать уровень глюкозы в крови.

"Многие производители делают так, чтобы сахара в квасе было много. Это привлекает потребителя. Квас с избытком сахара нежелателен при диабете. В традиционном же напитке, который готовят дома, сахара обычно немного", – отметил эксперт.





Михаил Гинзубрг врач-диетолог Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей.

Ранее были названы противопоказания для употребления минеральной воды. В частности, речь идет про гипертонию, цирроз печени, хроническую сердечную недостаточность, а также проблемы с почками. Кроме того, с осторожностью пить минеральную воду стоит людям с отечным синдромом. Дело в том, что в этом напитке присутствует много натрия, который способен менять концентрацию жидкости в организме.

