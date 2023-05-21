Врач рассказал, сколько выпитых чашек чая в день принесут пользу организму

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В составе чайных листьев содержится большое количество разных микроэлементов, поэтому верное число выпитых чашек может положительно сказаться на организме человека. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять 3–4 чашки в день и не заменять им воду", – цитирует его РИА Новости.

Чрезмерное употребление чая может спровоцировать бессонницу и повышенную возбудимость из-за содержания в напитке кофеина. Помимо этого, врач рекомендовал учитывать мочегонный эффект чая.

"Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу", – пояснил Тяжельников.

Полифенолы, содержащиеся в напитке, могут предотвратить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезнью. При этом чай, уточнил эксперт, не является единственным средством для профилактики болезней.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что полезным напитком для организма также является чайный гриб. Вместе с напитком в организм поступают полезные бактерии, которые повышают иммунитет. Для поддержания состояния здоровья специалист рекомендовала употреблять по 200–400 миллилитров чайного гриба в день.

