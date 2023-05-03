Врач назвал продукты, которые могут навредить почкам

Фото: depositphotos/miskolin

Человеку не стоит злоупотреблять алкоголем, напитками с кофеином и сильно соленой едой, если они не хотят навредить своим почкам, сказал терапевт Павел Раменский. Об этом сообщает News.ru.

Врач отметил, что данный орган человека отвечает за очищение крови от токсинов, поддерживает баланс воды и минеральных веществ в организме.

"Но некоторые продукты и вредные привычки убийственно на них воздействуют. Это избыток соли в рационе, так как она провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки. Это напитки с кофеином, провоцирующие образование камней в почках", – сказал Раменский.

Он также призвал не злоупотреблять алкогольными напитками, так как они вызывают дегидратацию организма, то есть обезвоживание, что тоже сказывается на почках.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов сообщал, что мифы и легенды касательно целебных свойств водки появились из-за недоступности лекарств. Он подчеркнул, что, вопреки общественному заблуждению, водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ.

Употребление спиртных напитков представляется крайне опасным для здоровья и даже может привести к летальному исходу, отметил специалист.



"Доктор 24": камни в почках