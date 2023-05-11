Диетолог рассказала, почему желающим похудеть стоит сократить офисные чаепития

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Офисные чаепития могут стать препятствием на пути к фигуре мечты, поэтому их количество стоит сократить тем, кто хочет похудеть. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на диетолога Оксану Панову.

"Выпить чай "с чем-нибудь" вкусным, соблазниться угощением от коллег, даже если не голоден – типичные ситуации офисной жизни. К сожалению, под "чем-нибудь" редко подразумеваются овощи или другие полезные перекусы", – поделилась она.

Эксперт объяснила, что сладости, которые обычно едят во время чаепития, насыщены сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. Из-за них количество съеденных в день калорий незаметно увеличивается.

Ранее диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что излишнее употребление сладостей может привести к углеводному похмелью. Его симптомами являются раздражительность, плохое настроение, агрессия, головная боль, упадок сил и тремор рук после долгого воздержания от сладкого. Проявится оно может и через неделю, и через месяц.

До этого врач-эндокринологог Арсений Русанов объяснил, что искусственные трансжиры находятся в рафинированных маслах, маргарине, фастфуде, который готовят во фритюре, замороженных полуфабрикатах, чипсах, готовых блюдах, шоколаде, мороженом, попкорне и кондитерских изделиях. От них он предлагает отказаться.

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