Диетолог Жаровская предупредила об углеводном похмелье при большом потреблении сладостей

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Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская заявила, что чрезмерное употребление сладкого может привести к углеводному похмелью. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам Жаровской, специалисты советуют включать в суточный рацион не более 50 грамм сладостей. При этом превышение нормы в два раза уже может стать причиной углеводного похмелья. Жаровская сообщает, что его симптомы могут проявляться как уже через неделю, так и формироваться постепенно, месяцами.

Симптомами этого нарушения являются раздражительность, плохое настроение, агрессия, головная боль, упадок сил и тремор рук после долгого воздержания от сладкого.

"Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора", – пояснила Жаровская.

По словам диетолога, попытки поддерживать работоспособность и хорошее настроение с помощью сладкого могут серьезно навредить организму, и в первую очередь может пострадать печень.

Именно в печени, поясняет врач, происходят все биохимические процессы, в том числе и углеводный обмен. При избытке углеводов печень начнет преобразовывать их в жиры и жиреть сама.

Кроме того, избыточное количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов. Потребление сладкого, рассказывает Жаровская, может привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником и риску развития сахарного диабета.

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