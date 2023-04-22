22 апреля, 23:27Общество
Диетолог перечислила ошибки в питании, провоцирующие развитие диабета
Фото: depositphotos/alex9500
В последнее время медики стали все чаще выявлять сахарный диабет, который является крайне опасным заболеванием, у молодых людей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
Причиной развития заболевания, пояснила врач, может стать употребление продуктов, которые не содержат клетчатку и повышают уровень сахара в крови. Сахар, по словам эксперта, часто скрывается в совсем неожиданных продуктах, например, в пиве, макаронах и хлебе.
"Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму", – посоветовала эксперт.
Из-за большого количества съеденного сахара и повышенной калорийности продуктов организму не хватает инсулина для усвоения глюкозы, поступившей в пищу. Лишняя энергия перерабатывается в жир, а резкие скачки сахара приводят к быстрому чувству голода, пояснила диетолог.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина сообщила, что если человек откажется от сахара, он станет лучше спать, запоминать и избавится от проблем с кожей. Чтобы негативных последствий не происходило, врач посоветовала исключить продукты, содержащие чрезмерное количество сахара, например покупные соки и нектары.
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