Диетолог перечислила ошибки в питании, провоцирующие развитие диабета

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В последнее время медики стали все чаще выявлять сахарный диабет, который является крайне опасным заболеванием, у молодых людей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Причиной развития заболевания, пояснила врач, может стать употребление продуктов, которые не содержат клетчатку и повышают уровень сахара в крови. Сахар, по словам эксперта, часто скрывается в совсем неожиданных продуктах, например, в пиве, макаронах и хлебе.

"Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму", – посоветовала эксперт.

Из-за большого количества съеденного сахара и повышенной калорийности продуктов организму не хватает инсулина для усвоения глюкозы, поступившей в пищу. Лишняя энергия перерабатывается в жир, а резкие скачки сахара приводят к быстрому чувству голода, пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина сообщила, что если человек откажется от сахара, он станет лучше спать, запоминать и избавится от проблем с кожей. Чтобы негативных последствий не происходило, врач посоветовала исключить продукты, содержащие чрезмерное количество сахара, например покупные соки и нектары.

