Нутрициолог объяснила, о каких болезнях говорит постоянная тяга к сладкому

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Тяга к сладкому может говорить об инсулинорезистентности, кандидозе или гипотонии. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По словам специалиста, при употреблении сладкого поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Когда его становится слишком много, клетка перестает пропускать глюкозу и начинает голодать по ней, объяснила эксперт.





Ольга Панова нутрициолог Человек в этот момент испытывает тягу к сладкому. Все это может привести к сахарному диабету, нехватке инсулина.

Вторая причина постоянного желания съесть десерт – кандидоз (молочница). Это заболевание может возникать даже во рту, отметила Панова.

"Один из симптомов – белый налет на языке. Кандидоз вызывает грибок, который живет внутри нас. При употреблении сладостей он начинает размножаться в сосудах. Этот грибок и провоцирует тягу к сладкому", – рассказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, это желание может быть вызвано гипотонией – низким артериальным давлением – или анемией – нехваткой железа.





Ольга Панова нутрициолог При таких состояниях замедляется кровообращение и происходит определенный гормональный сбой. Тогда человек пытается восполнить нехватку сил с помощью глюкозы и быстрых углеводов.

При сильном умственном напряжении и стрессе возникает нехватка магния и хрома. Это тоже может вызывать желание съесть сладкое, подчеркнула нутрициолог. Восполнить уровень этих веществ помогут другие продукты.

"Магний регулирует уровень инсулина в организме и дает спокойствие. Горсть тыквенных семечек, добавленная в салат, поможет возместить его дефицит. Хром помогает при стрессе. Восполнить его нехватку можно с помощью красной или белой рыбы, употреблять ее нужно хотя бы раз в неделю", – заключила Панова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что леденцы являются самыми вредными сладостями, так как полностью состоят из сахара и ароматизаторов. Такой продукт перегружает поджелудочную железу, провоцирует воспалительные заболевания во рту и в ЖКТ.



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