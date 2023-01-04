Врачи предупредили об опасности конфет с алкоголем

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Конфеты с алкоголем могут привести к легкому опьянению, повышению сахара в крови и набору веса, сообщили врачи, опрошенные РИА Новости.

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентина Скрябина, количество алкоголя в конфетах зависит от конкретного производителя и технологии изготовления.

В основном такие конфеты, по словам специалиста, содержат кондитерские ликеры и спиртосодержащие добавки, а также ароматизаторы.

"Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови", – предупредил Скрябин.

Он добавил, что людям, которые имеют проблемы с алкоголем и лечились от алкогольной зависимости, лучше не употреблять такие конфеты, поскольку к срыву может привести не только глоток спиртного, но даже его запах и вкус.

"И в этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители - вкус таких конфет может пробудить воспоминания и спровоцировать влечение к алкоголю", – пояснил он.

Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, в свою очередь, рассказала, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара. По ее словам, даже здоровому человеку с нормальной массой тела противопоказано есть конфеты каждый день.

В качестве полезной альтернативы конфетам Стародубова назвала свежие или сухие фрукты и ягоды, а также блюда из них: муссы, желе, несладкие зефир и мармелад.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что фрукты могут принести организму гораздо больше пользы, чем обычные конфеты, поскольку содержат клетчатку и не сильно повышают уровень глюкозы в крови.



Главный нарколог Минздрава призвал не заедать алкоголь конфетами

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