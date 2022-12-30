Нарколог призвал не закусывать алкоголь сладким и не запивать его газировкой

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Закусывать алкогольные напитки сладкими продуктами или запивать его газировкой не рекомендуется, поскольку сахар замедляет выведение спирта из организма. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил нарколог Валентин Скрябин.

"Помните, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, – поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма", – сказал врач.

По словам эксперта, напитки с углекислым газом могут привести к повышению состояния алкогольного опьянения. Скрябин посоветовал не отдавать приоритет алкоголю в процессе празднования Нового года.

Кроме того, употребление большого количества блюд не способствует защите организма от алкогольного опьянения. Спиртные напитки воздействуют на организм вне зависимости от количества съеденного, предупредил нарколог.

Отпраздновать Новый год без вреда для организма можно, если выпить бокал сухого вина. При этом человек должен активно двигаться: танцевать или гулять.

Оптимальным решением в новогоднюю ночь Скрябин считает отказ от алкоголя. При наличии проблем со здоровьем употреблять спиртные напитки категорически не рекомендуется.

Главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко, в свою очередь, посоветовала россиянам не переедать за новогодним столом.

Вывести алкоголь из организма могут холодный душ, сон и умеренные физические нагрузки, сообщила специалист.



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