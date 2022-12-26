Врач рассказал о скрытой опасности новогодних корпоративов

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Череда корпоративов может стать причиной развития алкогольной зависимости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врача – психиатра-нарколога высшей квалификационной категории, заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина.

По словам эксперта, о формировании алкогольной зависимости могут свидетельствовать признаки, которые кажутся вполне безобидными. Например, если человек воодушевлен накануне застолья или пьет, чтобы расслабиться и снять напряжение.

"Если вы отмечаете в себе появление желания выпить, более того – предвкушение застолья, смакование и планирование предстоящих посиделок со спиртным, – все это является веским поводом задуматься о том, что ваши отношения с алкоголем нужно как можно скорее пересмотреть", – отмечает специалист.

Скрябин просит быть внимательнее в период застолий людей с низкой переносимостью алкоголя, так как в их случае состояние опьянения может наступить незаметно и протекать тяжелее, чем у остальных.

Ранее стало известно, что у порядка 10% русских присутствуют гены, не позволяющие развиться алкоголизму. Об этом сообщила доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская. Она отметила, что такие гены регулируют переработку алкоголя в теле человека.

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