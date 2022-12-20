Эксперт заявила, что каждый десятый русский имеет мешающий пить алкоголь ген

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У порядка 10% русских присутствуют гены, не позволяющие развиться алкоголизму. Информацией об этом поделилась доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская.

"Среди русских каждый десятый имеет такой мешающий пить ген. У китайцев и японцев гены мешают пить примерно 70% населения", – поделилась эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Боринская объяснила, что такие гены регулируют переработку алкоголя в теле человека. Так, если этиловый спирт быстро преобразуется в токсичный для организма ацетальдегид, а ацетальдегида выводится медленно, то человек почти не получает удовлетворения от потребления таких напитков.

При этом происходит обратный эффект – тошнота, головные боли и прочее.

Эксперт также заявила, что "быстрая" алкогольдегидрогеназа предоставляет человеку больше шансов на получение высшего образования.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева рассказала, что глинтвейн имеет некоторые свойства, которые могут благоприятно подействовать на человека. По ее мнению, напиток способствует снижению артериального давления и оказывает бактерицидное действие.

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