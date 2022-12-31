Врач сообщил, что регулярное употребление шампанского может навредить зубам

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Регулярное употребление шампанского может привести к повреждению зубной эмали. Об этом РИА Новости сообщил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

"Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов", – сообщил специалист.

Еще одним последствием чрезмерного употребления шампанского является головная боль. Алкогольный напиток приводит в состояние опьянения быстрее, чем вино из винограда красных сортов, объяснил Скрябин.

Вместе с тем нарколог предупредил, что содержащийся в алкогольных напитках этанол, оказывает негативное воздействие на организм, замедляя течение метаболических процессов.

Как объяснил эксперт, процесс выведения алкоголя из организма может замедлить сахар. Поэтому закусывать алкогольные напитки не рекомендуется конфетами и тортами. При употреблении алкогольных напитков Скрябин посоветовал отдавать предпочтение более легким блюдам.



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