Диетолог назвала самые вредные конфеты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Леденцы считаются самыми вредными конфетами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Она отметила, что такие сладости полностью состоят из сахара и ароматизаторов. "Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу", – подчеркнула специалист.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Сладкая среда – лучшая для развития патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Постоянное употребление таких конфет может спровоцировать различные воспалительные заболевания как во рту, так и в желудочно-кишечном тракте.

В частности, злоупотребление леденцами способно привести к гастриту.

"Мы даем сигнал пищеварению, что вроде как принимаем еду, но пища не поступает, поступают только сахара. Пищеварительные соки выделяются, а переваривать нечего. Соки раздражают слизистую желудка, и если есть какие-то бактерии или заболевания, то это может перейти в воспалительный процесс", – предупреждает эксперт.

Ранее были названы противопоказания для употребления меда. Это угощение является достаточно калорийным, поэтому его лучше исключить из рациона обладателям лишнего веса. Кроме того, мед не стоит есть аллергикам и тем, кто страдает от сахарного диабета. Здоровым людям также рекомендуется не злоупотреблять этим продуктом. Им следует ограничиться 1–2 чайными ложками в день.



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