Диетолог назвала неожиданные преимущества отказа от сладкого

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Отказ от сладкого улучшает работу мозга, благоприятно влияет на состояние кожи и волос, а также делает человека более энергичным. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Из-за сахара у человека появляется усталость, нежелание что-либо делать. Если мы откажемся от сладкого, то появится энергия, захочется жить, творить, мозг будет лучше работать.

Кроме того, отказ от сахара поможет вернуть волосам блеск и здоровый вид. Вместе с тем улучшится и состояние кожи, перечисляет Соломатина.

"Кожа сразу очищается. Происходит меньше процессов гликирования белков, соответственно, уменьшаются морщины, отечность. Пор на лице становится меньше, потому что жирность кожи нормализуется", – отметила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие конфеты считаются самыми вредными для здоровья. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет про леденцы. Такое лакомство целиком состоит из сахара и ароматизаторов, в связи с чем его употребление ведет к резким скачкам глюкозы в крови. Это, в свою очередь, нагружает поджелудочную железу. Кроме того, сладкая среда является благоприятной почвой для развития бактерий и вирусов.



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