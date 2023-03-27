Дерматолог назвала причины сухости кожи

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Сухая кожа может стать следствием дерматологических заболеваний или появиться с возрастом из-за снижения выработки гормонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на дерматолога-косметолога Надежду Юдину.

Врач отметила, что проблемы с кожей могут появиться у курящих людей, из-за неправильного питания, долгого пребывания на солнце или из-за возраста. Последняя причина приводит к уменьшению выработки кожного сала, гиалуроновой кислоты и коллагена.

"Самым простым решением проблемы многие считают активное использование увлажняющего крема, но он помогает далеко не всегда. И действует не так эффективно, как хотелось бы", – объяснила Юдина.

Дерматолог посоветовала употреблять больше чистой воды и готовить еду с растительными маслами, а также увлажнять воздух в помещениях и отдавать предпочтение натуральным тканям при выборе одежды и постельного белья.

Ранее нутрициолог Елена Суханова рассказала, что коллаген хорошо усваивается из добавок и восполняет дефицит этого важного белка в нашем организме, замедляя процессы старения. Коллаген составляет до 35% от общего содержания белка в коже, хрящах, костях, волосах, сосудах, кишечнике и дентине зубов, пояснила эксперт, но с возрастом количество этого вещества постепенно уменьшается.

Суханова отметила, что долгое время были сомнения, может ли коллаген усваиваться организмом из добавок, не расщепляется ли он до простых аминокислот. Исследования показали, что коллагеновые пептиды всасываются кишечником и затем транспортируются непосредственно в кожу.



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