Нутрициолог объяснила, есть ли смысл принимать коллаген

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Коллаген хорошо усваивается из добавок и восполняет дефицит этого важного белка в нашем организме, замедляя процессы старения. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Елена Суханова.

Она объяснила, что коллаген – это структурный белок соединительных тканей. Он составляет до 35 процентов от общего содержания белка в коже, хрящах, костях, волосах, сосудах, кишечнике и дентине зубов, пояснила эксперт.

С возрастом количество коллагена в нашем организме уменьшается. Например, его содержание в коже в 50 лет ниже примерно в два раза, чем в 20, отметила нутрициолог.





Елена Суханова нутрициолог Дефицит коллагена приводит к снижению качества соединительной ткани, которое мы можем заметить в виде ранних морщин, целлюлита, растяжек, потери мышечной массы и почувствовать через боли в суставах.

Долгое время были сомнения, может ли коллаген усваиваться организмом из добавок, не расщепляется ли он до простых аминокислот. Но исследования показали, что коллагеновые пептиды всасываются кишечником и затем транспортируются непосредственно в кожу, отметила Суханова. При этом они становятся не просто источником материала для строительства коллагена, но и стимулируют его образование, уточнила она.

Согласно последним данным, добавки с коллагеном улучшают состояние кожи, волос, ногтей и даже рубцов. Кроме этого, они улучшают ответ мышц на физические упражнения и повышают прочность сухожилий, что особенно важно для людей, активно занимающихся спортом, подчеркнула эксперт.



Елена Суханова нутрициолог Спортсмены, принимающие добавки с коллагеном, отмечали значительное уменьшение дискомфорта в суставах и боли в коленях, более быстрое восстановление мышц и увеличение мышечной массы после тренировок.

"Принимать коллаген можно в любом виде, но удобнее всего в порошке. Норма вещества в сутки составляет от двух с половиной до пяти граммов. Чтобы добрать ее, придется съесть несколько капсул, а порошок можно сразу отмерить ложкой", – пояснила нутрициолог.

Она также предупредила, что прием добавок с коллагеном может не иметь эффекта, если не закрыты базовые потребности организма. Например, когда есть жесткий дефицит белка, витамина С или анемия любого вида.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в начале весны люди чаще всего испытывают нехватку витаминов C и D. Для восполнения первого в рацион надо добавить квашеную капусту и картофель. При дефиците витамина D курс лечения должен назначить врач.

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