08:31Общество
Терапевт объяснила, можно ли заниматься спортом при анемии
Фото: depositphotos/Bulgn
При железодефицитной анемии умеренные спортивные нагрузки пойдут на пользу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова.
По ее словам, во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним – гемоглобина, так как он входит в их состав, пояснила врач.
Однако терапевт предупредила, что заниматься спортом при анемии можно только без изнуряющих нагрузок. Также во время тренировок важно прислушиваться к своему самочувствию. Если возникают головокружение и тошнота, необходимо снижать интенсивность, предупредила врач.
По ее словам, повышенные физические нагрузки сами могут стать причиной развития анемии. Поэтому профессиональным спортсменам важно постоянно проверять уровень железа в организме и корректировать его, рекомендовала Кудряшова.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, почему в рационе женщин регулярно должны присутствовать говяжья, свиная, куриная печень, а также говяжий или свиной язык. По словам эксперта, это связано с железодефицитом, который они испытывают в репродуктивном возрасте.
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