Терапевт объяснила, можно ли заниматься спортом при анемии

Фото: depositphotos/Bulgn

При железодефицитной анемии умеренные спортивные нагрузки пойдут на пользу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова.

По ее словам, во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним – гемоглобина, так как он входит в их состав, пояснила врач.





Елена Кудряшова врач-терапевт, диетолог После спорта лучше усваивается белок. Кроме того, благодаря нагрузкам увеличивается выработка трансферрина. Это белок, который отвечает за транспорт ионов железа и доставку его ко всем тканям и органам.

Однако терапевт предупредила, что заниматься спортом при анемии можно только без изнуряющих нагрузок. Также во время тренировок важно прислушиваться к своему самочувствию. Если возникают головокружение и тошнота, необходимо снижать интенсивность, предупредила врач.

По ее словам, повышенные физические нагрузки сами могут стать причиной развития анемии. Поэтому профессиональным спортсменам важно постоянно проверять уровень железа в организме и корректировать его, рекомендовала Кудряшова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, почему в рационе женщин регулярно должны присутствовать говяжья, свиная, куриная печень, а также говяжий или свиной язык. По словам эксперта, это связано с железодефицитом, который они испытывают в репродуктивном возрасте.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!