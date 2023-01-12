Врач назвала самые полезные продукты для женщин

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Говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык стоит ввести в женский рацион на регулярной основе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

По ее словам, эти продукты богаты железом, а женщины репродуктивного возраста часто испытывают железодефицит.

"Однако надо учитывать, что печень противопоказано употреблять при заболеваниях ЖКТ, повышенной мочевой кислоте, подагре и уратных камнях в почках", – предупредила диетолог.

Лучшим вариантом гарнира к мясу диетолог назвала овощи – свежие или после тепловой обработки. В свою очередь, для профилактики рака молочной железы Кононенко порекомендовала включать в меню крестоцветные: брокколи, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, листья салата и так далее.



Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Женщинам в период менопаузы очень важно добавлять в рацион продукты, богатые кальцием. Прекрасным источником этого элемента являются капуста кейл (кале) и семена кунжута.

Врач объяснила, что во время менопаузы снижается выработка эстрогенов, из-за чего кальция в составе костной ткани становится меньше. В результате появляется риск развития остеопороза, заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, поддерживающие здоровье легких. Среди них тыква, томаты и морковь. Они содержат витамин А, который помогает слизистой обновляться. Также в рационе обязательно должны быть жиросодержащие продукты, такие как свиное сало, сливочное масло и яичный желток.

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