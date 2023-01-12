08:00Общество
Врач назвала самые полезные продукты для женщин
Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык стоит ввести в женский рацион на регулярной основе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
По ее словам, эти продукты богаты железом, а женщины репродуктивного возраста часто испытывают железодефицит.
"Однако надо учитывать, что печень противопоказано употреблять при заболеваниях ЖКТ, повышенной мочевой кислоте, подагре и уратных камнях в почках", – предупредила диетолог.
Лучшим вариантом гарнира к мясу диетолог назвала овощи – свежие или после тепловой обработки. В свою очередь, для профилактики рака молочной железы Кононенко порекомендовала включать в меню крестоцветные: брокколи, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, листья салата и так далее.
Врач объяснила, что во время менопаузы снижается выработка эстрогенов, из-за чего кальция в составе костной ткани становится меньше. В результате появляется риск развития остеопороза, заключила она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, поддерживающие здоровье легких. Среди них тыква, томаты и морковь. Они содержат витамин А, который помогает слизистой обновляться. Также в рационе обязательно должны быть жиросодержащие продукты, такие как свиное сало, сливочное масло и яичный желток.
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