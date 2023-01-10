Диетолог перечислила продукты для здоровья легких

Фото: depositphotos/svetlana_ev

Поддержать здоровье легких помогут продукты с содержанием жиров и витамина A. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Витамин A отвечает за обновление слизистых. Чем быстрее она у нас будет обновляться, чем наша слизистая будет крепче, тем лучше", – объясняет эксперт.

Витамин A содержится в желто-оранжевых плодах, таких как тыква, томаты и морковь.

"Вообще витамин A из томатов лучше усваивается, когда они термически обработаны. Поэтому нужна пассеровка: томаты буквально две минуты чуть-чуть подогреть, не жарить. Или можно взять томатную пасту, на ее основе делать различные заправки, соусы, да просто разбавлять водой и пить такой концентрированный томатный сок", – советует диетолог.

Поскольку сурфактант (смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы) состоит из жира, для поддержания здоровья легких в рацион нужно обязательно включить жиросодержащие продукты, продолжает Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Это может быть кусочек свиного сала, примерно два сантиметра. Это может быть чайная ложка сливочного масла. Можно взять не совсем обезжиренные молочные продукты, например, сметану. Также подойдет желток яйца, это тоже жир, или курица.

Кроме того, полезно употреблять продукты, которые улучшают кровообращение и укрепляют стенки сосудов.

"Чтобы кровь хорошо поступала к легким, необходима еда, которая укрепляет сосудистую стенку. Это продукты с темной окраской – черника, ежевика, голубика, смородина, слива. Можно взять и свеклу. Она способствует выработке оксида азота, а оксид азота расширяет сосуды. В результате улучшается кровоток и приток кислорода", – заключила специалист.

Ранее были названы поддерживающие здоровье сердца продукты. В частности, врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал россиянам включить в рацион жирную морскую рыбу, чтобы сократить число сердечных заболеваний. Кроме того, не следует забывать про овощи, зелень, фрукты, орехи и ягоды.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!