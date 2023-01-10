18:55Общество
Диетолог перечислила продукты для здоровья легких
Фото: depositphotos/svetlana_ev
Поддержать здоровье легких помогут продукты с содержанием жиров и витамина A. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Витамин A отвечает за обновление слизистых. Чем быстрее она у нас будет обновляться, чем наша слизистая будет крепче, тем лучше", – объясняет эксперт.
Витамин A содержится в желто-оранжевых плодах, таких как тыква, томаты и морковь.
"Вообще витамин A из томатов лучше усваивается, когда они термически обработаны. Поэтому нужна пассеровка: томаты буквально две минуты чуть-чуть подогреть, не жарить. Или можно взять томатную пасту, на ее основе делать различные заправки, соусы, да просто разбавлять водой и пить такой концентрированный томатный сок", – советует диетолог.
Поскольку сурфактант (смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы) состоит из жира, для поддержания здоровья легких в рацион нужно обязательно включить жиросодержащие продукты, продолжает Соломатина.
Кроме того, полезно употреблять продукты, которые улучшают кровообращение и укрепляют стенки сосудов.
"Чтобы кровь хорошо поступала к легким, необходима еда, которая укрепляет сосудистую стенку. Это продукты с темной окраской – черника, ежевика, голубика, смородина, слива. Можно взять и свеклу. Она способствует выработке оксида азота, а оксид азота расширяет сосуды. В результате улучшается кровоток и приток кислорода", – заключила специалист.
Ранее были названы поддерживающие здоровье сердца продукты. В частности, врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал россиянам включить в рацион жирную морскую рыбу, чтобы сократить число сердечных заболеваний. Кроме того, не следует забывать про овощи, зелень, фрукты, орехи и ягоды.
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