Терапевт назвала признаки опасного кашля

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Изменение характера кашля и цвета мокроты, а также появление в ней крови должно вызывать опасение. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По словам эксперта, кашель почти всегда указывает на проблемы со здоровьем. Часто он может быть следствием инфекционного заболевания. Если человек уже начал выздоравливать, но неожиданно кашель возник с новой силой, стал громким и частым – это повод для беспокойства, считает Романенко.

"Изменение характера кашля может говорить об ухудшении состояния, присоединении осложнений, о прогрессировании болезни", – предупреждает терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Всегда настораживает появление необычной мокроты. То есть была светлая мокрота, а тут появляется какой-то резкий зловонный запах, меняется ее цвет, она становится зеленая, желтая. Все это признак присоединения бактериальной инфекции.

Опасение должен вызывать и кашель с кровью. Иногда такой симптом может говорить о заболеваниях вроде туберкулеза и не только.

"Зачастую появление мокроты с кровью может не иметь никакого отношения только к заболеванию дыхательных путей. Это может быть связано и с нарушением свертывающей системы крови", – сказала эксперт, добавив, что речь может идти и об онкологии.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о причинах утреннего кашля. По его словам, такой симптом может возникать из-за полипов в носу или синусита. Еще одной распространенной причиной утреннего кашля является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, отмечает эксперт.



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