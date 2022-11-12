Врач рассказала об опасных осложнениях пневмонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Марина Терещенко рассказала о симптомах пневмонии и опасных осложнениях этого заболевания. Об этом сообщает газета "Известия".

Она пояснила, что чаще всего вирусной и бактериальной пневмонии предшествуют симптомы острых респираторных заболеваний – заложенность носа и кашель. При этом сама пневмония, по словам специалиста, протекает с повышением температуры тела выше 38 градусов.

Наиболее явными симптомами являются одышка, кряхтящее/стонущее дыхание, втяжение уступчивых мест грудной клетки и раздувание крыльев носа при дыхании, уточнила Терещенко.

"Развивается дыхательная недостаточность, снижается количество кислорода в крови и во всем организме. При осмотре ребенка врач слышит хрипы в легких, но даже их отсутствие не снимает подозрения на пневмонию – существуют случаи так называемых немых форм", – рассказала она.

Наиболее частыми осложнениями внебольничных пневмоний являются плеврит и деструкция легочной ткани, которая приводит к абсцессу легкого или развитию некротизирующей пневмонии, отметила врач.

Пульмонолог указала, что при адекватном лечении большинство неосложненных пневмоний разрешается за 2–4 недели, а осложненных – за 1–2 месяца.

Ранее пульмонолог Анастасия Смотрова рассказала, что кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, которое нужно лечить препаратами. По словам врача, перед тем как назначить лечение, необходимо разобраться, что стало первопричиной подобного симптома.



Пульмонолог назвал симптомы, при которых следует вызвать скорую

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!