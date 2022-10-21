Врач призвал не игнорировать одышку и предупредил об опасности подобного симптома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильную одышку нельзя игнорировать и лечить непроверенными методами по типу "надувания шариков". У подобного симптома есть пять главных причин, сообщает News.ru со ссылкой на врача-пульмонолога Олега Абакумова.

Первая причина называется иммобилизацией. Врач объяснил, что одышка может происходить из-за долгого лежания. Обычно после такого времяпровождения межреберные мышцы и диафрагма ослабевают. По его мнению, это можно излечить хорошей дыхательной гимнастикой и спортом.

"Вторая возможная причина одышки – заболевания легких – фиброз, астма и ХОБЛ. Для диагностики нужно провести КТ. Третья причина – анемия. Железо – проводник кислорода. При его нехватке дыхание осложняется", – поделился Абакумов.

Эксперт рассказал и о четвертой причине, которая заключается в сердечной недостаточности. Он порекомендовал сделать ЭКГ и УЗИ сердца, если есть симптомы одышки и отечности, но нет кашля и характерных хрипов.

Последняя причина, рассказал Абакумов, заключается в тромбозе. Для него характерно кровохарканье и боль в груди. По словам врача, при подобных симптомах следует в срочном порядке проверить Д-димера, УЗИ вен ног и ЭхоКГ.

Ранее врач-пульмонолог Анастасия Смотрова рассказала, что кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, которое нужно лечить препаратами. По мнению эксперта, перед тем как назначить лечение, необходимо разобраться, что стало первопричиной подобного симптома.

"Доктор 24": одышка

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