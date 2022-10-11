Врач рассказал, как защитить организм после дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если человек ходит с промокшими ногами или головой, то защита иммунитета становится слабее. Именно в этот момент существует риск подхватить какую-либо болезнь, утверждает основатель сети клиник интегративной медицины, врач, психолог и член-корреспондент РАН по педагогике Дмитрий Раевский.

"Люди часто болеют после переохлаждения именно в тех семьях, где принято с детства "кутаться" и мало проветривать помещения. Все эти меры не способствуют усилению иммунитета, поэтому малейшее внешнее воздействие уже вызывает заболевание", – отметил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что у людей существует заблуждение, будто сразу после попадания под дождь человек заболеет. Подобный психологический фактор способствует развитию недуга. Раевский порекомендовал после попадания под дождь снять с себя мокрую одежду, выпить горячий чай и сделать теплую ванну для ног.

Также он посоветовал принять витамин С, съесть какой-нибудь цитрусовый фрукт и выспаться в этот день. Но, утверждает Раевский, лучшим средством для защиты от заболеваний является профилактика. Эксперт считает, что для этого следует заниматься физической активностью и практиковать позитивное мышление. Поможет и качественный сон с хорошим отдыхом, заключил Раевский.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что во время простуды лучше не пить сладкий чай. По словам эксперта, употребление сладких напитков может замедлить процесс выздоровления. Поэтому чай следует пить без сахара.

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