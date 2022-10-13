12:14Общество
Пульмонолог назвала главные ошибки при лечении кашля
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Кашель не всегда является признаком инфекционного заболевания, которое нужно лечить таблетками. Об этом Москве 24 рассказала врач-пульмонолог Анастасия Смотрова.
"Кашлевые рецепторы есть в носу, в околоносовых пазухах, в глотке, гортани, трахее, бронхах, в плевре, которая покрывает легкие, также они есть в слуховом проходе, в евстахиевой трубе, в перикарде, в диафрагме, пищеводе, желудке, во многих органах. Поэтому процессы, которые происходят в этих органах, могут вызвать кашель", – объяснила эксперт.
По словам врача, перед тем как назначить лечение, необходимо разобраться, что стало первопричиной кашля.
"Из частых причин могу назвать синусит или воспаление других ЛОР-органов. Содержимое околоносовых пазух стекает по задней стенке глотки и провоцирует кашлевые рецепторы на кашель", – сказала пульмонолог в интервью программе "Доктор 24".
Еще одна распространенная причина кашля – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), продолжила врач.
"Это когда сфинктер, который расположен между желудком и пищеводом, работает неэффективно. Тогда кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает кашлевые рецепторы, которые в нем находятся. И возникает кашель", – уточнила она.
Специалист отметила, что кашель часто бывает единственным симптомом при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Поэтому не обращать на него внимания опасно. "ГЭРБ может привести к воспалению, язвам и раку пищевода", – подчеркнула Смотрова.
Другая частая ошибка при лечении кашля – дышать над горячей картошкой.
Кроме того, не нужно одновременно применять препараты, подавляющие кашель, и разжижающие мокроту.
"Когда мы принимаем препараты, разжижающие мокроту, она становится жидкой, и бронхам очень легко от нее избавиться. Что же происходит, когда мы принимаем препараты, подавляющие кашель? Мокрота не может выйти из бронхов. Но ее становится очень много, потому что мы приняли препарат, который ее разжижает", – объяснила пульмонолог.
По словам эксперта, в таком случае мокрота остается в бронхах и опускается ниже, что может привести к развитию пневмонии.
Если подавлять кашель, то мокрота из бронхов не удаляется и накапливается. Таким образом, может произойти инфицирование более низких отделов дыхательных путей, заключила пульмонолог.
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