Пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов назвал факторы, которые являются противопоказанием для посещения бани. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

По словам эксперта, париться не стоит при высокой температуре тела и инфекционных поражениях, в особенности на коже. Кроме того, не рекомендуется ходить в баню при сердечно-сосудистых заболеваниях, астме, беременности и склонности к образованию тромбов.

Отдельно специалист посоветовал отказаться от поливания камней в парилке различными отварами, поскольку не все из них безопасны. Например, в пиве есть канцерогенные твердые смолы, а в квасе – сера.

Кроме того, испарение определенных отваров может спровоцировать приступ аллергии. Кастрюлю с отварами можно не выливать на камни, а поставить рядом.

Оптимальной температурой для бани Олег Абакумов назвал от 60 до 90 градусов. Необходимого уровня влажности можно достичь, поливая камни водой.

Врач-инфекционист, нутрициолог Светлана Ищенко ранее назвала способы подготовиться к посещению бани, чтобы получить максимальную пользу. За два часа следует воздержаться от приема пищи, а перед входом в парную можно выпить чай или отвар с имбирем и корицей ради улучшения кровообращения.

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