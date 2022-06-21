Врач рассказала, как получить от бани максимальную пользу

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Чтобы организм получил максимальную пользу от похода в баню, необходимо соблюдать некоторые правила ее посещения, заявила врач-инфекционист, нутрициолог Светлана Ищенко. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, за два часа до банных процедур следует воздержаться от приема пищи, а непосредственно перед ними рекомендуется выпить чай или отвар с имбирем и корицей. Ищенко пояснила, что напиток расширит сосуды и улучшит кровообращение. При этом температура в парилке не должна превышать 65 градусов Цельсия.

"Люди идут в баню, чтобы очистить организм, поэтому важен лимфоотток. Это делается, чтобы очищать канализацию наших клеток – лимфатическую систему. И по физиологии при температуре 65 градусов лимфа будет жидкая. Иначе лимфа превращается в кисель и ее выброс затрудняется", – объяснила Ищенко.

Врач отметила, что в бане можно использовать самостоятельно сделанные скрабы для тела на основе соли, соды, меда и оливкового масла. По словам Ищенко, первый заход в парилку стоит сократить до пяти минут, в то время как последующие можно увеличить на 15 минут. Она добавила, что максимальное очищение лимфатической системы достигается после выхода седьмого пота.

"Первый пот нужно смывать. В идеале в баню ходить нужно до седьмого пота. Седьмой пот уже чистенький", – заключила Ищенко.

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