Врач предупредил об опасностях купания в жару после употребления алкоголя

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Купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что спазм периферических сосудов на фоне принятия алкоголя может произойти даже у совершенно здоровых людей.

"Перепады температур, особенно для нетренированного человека, это штука опасная. Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов. <...> Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь", – рассказал специалист.

При этом врач подчеркнул, что в нетрезвом виде лучше держаться подальше от открытой воды, чтобы не упасть в водоем в состоянии опьянения. Также не следует употреблять напитки со льдом.

"Если человек разгоряченный, распаренный выпьет стакан холодной воды со льдом, то может быть та же холодовая реакция, которая может вызвать спазмы. Тут надо понимать некоторые тонкости. Спазм может быть местный, а когда местный спазм, то идет некротизация ткани носоглотки", – добавил специалист.

Кроме того, употребление в жару ледяных напитков является сильнейшим стрессом для организма, подчеркнул эксперт. Это приводит к снижению защитных функций и увеличивает риск заражения COVID-19.

"Чтобы обезопасить себя, нужно немедленно вакцинироваться, ведь именно прививка является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний", – сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах. По данным ведомства, это может привести к развитию кишечной и респираторной инфекций, конъюнктивиту и простуде. Кроме того, вода в городских фонтанах не обеззараживается, как в бассейнах, а жаркая погода способствует размножению в ней микроорганизмов.