Врач предупредил об опасностях купания в жару после употребления алкоголя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что спазм периферических сосудов на фоне принятия алкоголя может произойти даже у совершенно здоровых людей.
"Перепады температур, особенно для нетренированного человека, это штука опасная. Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов. <...> Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь", – рассказал специалист.
При этом врач подчеркнул, что в нетрезвом виде лучше держаться подальше от открытой воды, чтобы не упасть в водоем в состоянии опьянения. Также не следует употреблять напитки со льдом.
"Если человек разгоряченный, распаренный выпьет стакан холодной воды со льдом, то может быть та же холодовая реакция, которая может вызвать спазмы. Тут надо понимать некоторые тонкости. Спазм может быть местный, а когда местный спазм, то идет некротизация ткани носоглотки", – добавил специалист.
Кроме того, употребление в жару ледяных напитков является сильнейшим стрессом для организма, подчеркнул эксперт. Это приводит к снижению защитных функций и увеличивает риск заражения COVID-19.
"Чтобы обезопасить себя, нужно немедленно вакцинироваться, ведь именно прививка является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний", – сказал он.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах. По данным ведомства, это может привести к развитию кишечной и респираторной инфекций, конъюнктивиту и простуде. Кроме того, вода в городских фонтанах не обеззараживается, как в бассейнах, а жаркая погода способствует размножению в ней микроорганизмов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: